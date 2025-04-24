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習近平向氣候和公正轉型領導人峰會發表致辭 (20:08)

央視新聞今（24日）報道，4月23日，國家主席習近平向氣候和公正轉型領導人視像峰會發表致辭。習近平指出，今年是《巴黎協定》達成10周年，也是聯合國成立80周年。當前，世界百年變局加速演進，人類社會走到新的十字路口。盡管個別大國熱衷於單邊主義、保護主義，對國際規則和國際秩序造成嚴重衝擊，但歷史總會在曲折中前進。

習近平表示，只要堅定信心，加強團結合作，就一定能衝破逆流，推動全球氣候治理和世界一切進步事業行穩致遠。在致辭中，習近平分享4點看法：一是堅守多邊主義；二是深化國際合作；三是推動公正轉型；四是強化務實行動。 

習近平強調，人與自然和諧共生是中國式現代化的鮮明特點。中國是世界綠色發展的堅定行動派、重要貢獻者，「自5年前我宣布碳達峰碳中和目標以來，中國構建了全球最大、發展最快的可再生能源體系，建成了全球最大、最完整的新能源產業鏈，貢獻了全球四分之一的新增綠色面積。」

習近平表示，無論國際形勢如何變化，中國積極應對氣候變化的行動不會放緩，促進國際合作的努力不會減弱，推動構建人類命運共同體的實踐不會停歇。中國願同各方一道，切實履行共同但有區別的責任，各盡所能，團結協作，推動共建清潔、美麗、可持續的世界。

（央視新聞）

相關字詞﹕習近平 致辭 氣候變化

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