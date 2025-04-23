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即時兩岸

中緬繼續聯合打擊電騙  920餘名中國籍疑犯移交中方 (17:47)

公安部今（23日）披露，為縱深打擊電信網絡詐騙犯罪，中緬雙方不斷加大執法合作力度，持續開展集中清剿行動。近日，緬甸執法部門將前期在緬撣邦南部當陽、勐休等地抓獲的920餘名中國籍涉詐疑犯，通過雲南西雙版納打洛口岸全部移交中方。 

中緬雙方通過執法合作和打擊行動，已累計抓獲5.5萬餘名中國籍涉詐疑犯，緬北電詐犯罪集團遭受重創。但部分涉詐人員為逃避打擊，向緬甸當陽、勐休等縱深地帶轉移藏匿，搭建窩點另起爐灶，繼續對中國公民實施跨境電信網絡詐騙犯罪活動。對此，公安機關加大研判力度，及時向緬方提供線索，協助其鎖定了一批新的電詐窩點。3月24日以來，緬方開展多輪集中清剿行動，陸續抓獲中國籍涉詐疑犯920餘名，現場繳獲電腦、手機、銀行卡、詐騙話術腳本等一大批作案工具。目前，公安部已部署相關地方公安機關全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人表示，中緬聯合打擊電信網絡詐騙犯罪的決心不變、力度不減，雙方將持續縱深推進聯合打擊行動，堅持盯着打、追着打，加大案件偵辦力度，堅決鏟除詐騙窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，依法嚴懲電信網絡詐騙犯罪。同時，公安機關正告電信網絡詐騙不法分子，境外並非法外之地，要認清形勢、放棄僥幸，盡快回國投案自首，爭取寬大處理。

（「公安部」微信公號）

相關字詞﹕公安部 電騙 中國籍 移交 電信詐騙

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