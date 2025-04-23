中國建行原副行長章更生被開除黨籍 (16:41)

通報稱，按規定取消章更生享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，章更生喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受旅遊活動安排和宴請，公款吃喝；無視組織原則，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份，利用職權為親友經營活動謀取利益；靠貸吃貸，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在銀行授信、貸款審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；違反國家規定發放貸款，造成特別重大損失。

通報稱，章更生嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

（央視新聞）