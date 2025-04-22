受賄超8億元  新疆原副書記李鵬新一審判死緩 (17:55)

經審理查明：1999年至2023年，被告人李鵬新利用擔任青海省海西蒙古族藏族自治州委副書記、格爾木市委書記，海西蒙古族藏族自治州委書記，青海省委常委、政法委書記，內蒙古自治區黨委常委、組織部部長，新疆自治區黨委副書記，青海省副省級幹部等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在礦產開發、企業經營、幹部任用等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣8.22億餘元（約8.73億港元）。

寶雞市中級法院認為，被告人李鵬新的行為已構成受賄罪。李鵬新受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於李鵬新受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

同時，根據李鵬新犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。

（央視新聞）