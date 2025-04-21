中印尼舉行外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議 (17:33)

在會議時，王毅說，中國和印尼是隔海相望的友好鄰邦，命運與共的親密朋友。今年是中印尼建交75周年，雙方舉行「2+2」機制首次部長會正逢其時。中方願同印尼共同開好此次會議，將「2+2」機制打造成提升兩國政治安全與防務合作的首要平台，推動兩國友好互信和戰略協作不斷邁向更高水平。

蘇吉約諾表示，印尼中國外長防長「2+2」對話機制舉行首次部長級會議是兩國關係中的重要里程碑，體現了印尼同中國關系的全方位、高水平和戰略性。在當前動蕩和充滿挑戰的國際形勢下，和平穩定與開放合作尤顯重要。印尼堅定奉行一個中國政策，認為台灣、涉疆、涉港等問題是中國內政，反對任何外部干涉。印尼願同中方一道，在兩國元首戰略指引下，以慶祝建交75周年為契機，進一步鞏固政治互信，密切各層級交往，深化經貿、農漁業、能源、醫療、數字經濟等領域互利合作，加強在東盟—中國等多邊框架下的溝通協作，實現共同繁榮。

除了兩國兩軍關係，雙方還就中東局勢等共同關心的國際和地區問題深入溝通，達成廣泛共識。會後，王毅同蘇吉約諾共同簽署《中華人民共和國政府和印度尼西亞共和國政府關於建立全面戰略對話機制的諒解備忘錄》。王毅、董軍並同蘇吉約諾、沙夫里共見記者。會議期間，雙方還簽署了海上安全合作等領域合作文件。

（外交部網站）