兩岸基層民生發展交流會在浙江開幕 (17:20)

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上致辭表示，兩岸同胞是一家人，希望彼此過上好日子，是家人間天然且樸素的情感。只有辦好民生領域一件件關鍵小事，才能了卻兩岸同胞一樁樁心頭大事。要持續擴大兩岸交流合作，提升民生發展的動力。希望廣大台灣同胞與大陸同胞一道，堅持「九二共識」、反對「台獨」，反對外部勢力干涉和脅迫訛詐，堅決捍衛兩岸同胞的利益和福祉，同心實現中華民族偉大復興。

中國國民黨副主席連勝文表示，兩岸同胞同屬中華民族，命運休戚與共，任何人為阻隔都無法切斷彼此聯繫。兩岸間不只有利益，更有情義，要共同應對外部挑戰、促進民族復興。國民黨將繼續在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，推動兩岸關係朝正確方向發展，為兩岸人民謀求最大福利。

浙江省委書記、省人大常委會主任王浩向出席活動的嘉賓表示歡迎。其他與會嘉賓分享了服務基層民生、優化營商環境的經驗，表示面對當前國際形勢，兩岸應加強基層交流，促進人員往來，推進經濟合作，共創美好未來。本次活動為期3天，由海峽兩岸有關方面共同舉辦，浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會承辦。

（新華社）