王毅談習近平東南亞國事訪問　稱世界重心轉向亞洲　中國是重要引擎 (08:47)

王毅說，此訪的一個重要背景是國際局勢動盪加劇、亂象頻出。美國隨意加徵關稅，無視國際規則，大搞唯我獨尊。東南亞國家首當其衝，擔憂世界經濟前景，世界渴望穩定性和方向感，周邊國家期待中國展現領導力，提供確定性。面對單邊霸凌，中國的選擇和擔當，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，更是為了捍衛國際公平正義。

王毅提到，中越將外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制提升為部長級，中馬、中柬分別建立外交、國防「2+2」對話機制和外長、防長「2+2」戰略對話機制。中柬將依新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演聯訓提質升級，增強維護地區和平安寧的能力。中越、中馬一致同意妥善處理海上問題，反對外來干擾，攜手維護地區和平穩定。中國有意願、有信心、有能力同周邊國家一道，守護好共同家園。（新華社）