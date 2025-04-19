王毅談習近平東南亞國事訪問　稱世界重心轉向亞洲　中國是重要引擎 (08:47)

中共中央政治局委員、外交部長王毅談國家主席習近平對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問，表示在單邊主義、強權政治衝擊世界的大背景下，習近平此訪以命運共同體建設為主線，聚焦睦鄰友好、推動互利合作，取得圓滿成功。往訪三國高度重視，均以最高規格禮遇、最隆重熱烈安排歡迎習近平到訪，既體現發自內心的友好情誼，也釋放高度重視對華關係的明確信號。全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重心正在轉向亞洲，中國則是重要引擎。中國用行動向世界表明，中國是可以依賴並攜手創造繁榮的伙伴。
王毅說，此訪的一個重要背景是國際局勢動盪加劇、亂象頻出。美國隨意加徵關稅，無視國際規則，大搞唯我獨尊。東南亞國家首當其衝，擔憂世界經濟前景，世界渴望穩定性和方向感，周邊國家期待中國展現領導力，提供確定性。面對單邊霸凌，中國的選擇和擔當，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，更是為了捍衛國際公平正義。
王毅提到，中越將外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制提升為部長級，中馬、中柬分別建立外交、國防「2+2」對話機制和外長、防長「2+2」戰略對話機制。中柬將依新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演聯訓提質升級，增強維護地區和平安寧的能力。中越、中馬一致同意妥善處理海上問題，反對外來干擾，攜手維護地區和平穩定。中國有意願、有信心、有能力同周邊國家一道，守護好共同家園。（新華社）