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哈爾濱公安局通緝美國國家安全局3名特工　涉網絡攻擊亞冬會 (09:34)

新華社報道，哈爾濱市公安局決定對3名隸屬於美國國家安全局（NSA）的凱瑟琳·威爾遜（Katheryn A. Wilson）、羅伯特·思內爾（Robert J. Snelling）、斯蒂芬·約翰遜（Stephen W. Johnson）進行通緝。

報道指出，今年2月舉行的「2025年哈爾濱第九屆亞冬會」遭受境外網絡攻擊，哈爾濱市公安局展開調查，成功追查到美國國家安全局的3名特工和兩所美國高校參與有關的網絡攻擊，指出實施此次網絡攻擊行動的組織是美國國家安全局信息情報部數據偵察局下屬特定入侵行動辦公室。

調查發現，美國國家安全局在賽前及賽事期間皆有攻擊行為，而從2月3日第一場冰球比賽開始，美國國家安全局網絡攻擊達到高峰，此時攻擊重點方向為賽事信息發佈系統（包括API接口）、抵離管理系統等，此類系統為賽事過程保障的重要信息系統，美國國家安全局妄圖破壞系統，擾亂影響亞冬會賽事的正常運行。

調查另發現，美國國家安全局針對黑龍江省內能源、交通、水利、通訊、國防科研院校等重要行業開展網絡攻擊，意圖破壞關鍵信息基礎設施引發社會秩序混亂和竊取相關領域重要機密信息。在亞冬會期間，美國國家安全局向黑龍江省內多個基於微軟Windows操作系統的特定設備發送未知加密字節，疑為喚醒、激活微軟Windows操作系統提前預留的特定後門。（新華社）

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