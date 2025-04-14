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陸配「亞亞」接受《環球》專訪　稱兒子讓「大半同學自認是中國人」 (15:41)

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭台移民署強行遣返大陸。「亞亞」日前接受官媒《環球人物》專訪，她提到自己的兒子因為「中國人」的背景與談論相關議題，一度遭到學校老師和同學霸凌，但也因為「兒子的努力」，讓班上有大半同學都認為自己是中國人。

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劉振亞說，「我的兩個兒子在學校被同學問『你們是不是大陸來洗人口的那兩個小孩？你們是不是要跟你們媽媽一起被趕出台灣了？』，還有同學對我兒子說『我在網上評論了，叫你媽快滾』。」她又引述學校有教師說「去大陸是出國」之類的話，兒子糾正老師，結果因此受到個別老師的霸凌。劉振亞說，這讓她的兒子受到很大創傷。

劉振亞又提到，之前有次被網暴時，跟女兒壹壹說，中國這邊很多叔叔阿姨怕你危險，希望你到大陸上學。壹壹回答「我也想到大陸上學，但如果所有愛台灣的人都離開了台灣，我們的台灣誰來守護？」劉振亞稱，每次從大陸回台灣，壹壹都會帶很多中國的零食給小朋友們，想讓大家知道中國有很多好吃的。

劉振亞稱之前兒子的班上近30名學生，可能只有他們兩人認為自己是中國人。但劉振亞說，「後來他們驕傲地告訴我，因為他們的努力，班上有大半同學認為自己是中國人！」她稱，民進黨當局害怕的就是這樣的局面。（《環球人物》／鏡週刊）

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