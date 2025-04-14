日本估算南海海槽大地震或致近30萬人死　中使館提醒公民注意防範 (15:01)

【相關報道：日本政府最新估算 南海海槽大地震恐致29.8萬人死亡】

駐日本大使館提醒切實增強防範意識，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備水、食品及防災急救用品等應急物資；通過電視、網絡、廣播等方式密切關注地震動態、氣象預警和防災信息，利用手機App等設置災害提醒，災害發生後第一時間避難。

另外建議提前確認附近避難場所信息，遵循當地政府發布的預防、避難指令，儘快轉移至避難所等安全地帶；通過「中國領事App」或者微信「中國領事」小程序進行「海外公民登記」，以便災害發生時及時聯繫、獲得救助；綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。中使館並公布布日本國土交通省避難地圖（https://maps.gsi.go.jp/）及相關電話、網址。

據日媒報道，日本政府上月31日公布的最新南海海槽大地震風險評估報告顯示，未來30年南海海槽大地震發生概率由70%上調至80%，地震可能影響範圍西至沖繩、東至福島，預計將導致29.8萬人死亡，經濟損失高達270萬億日圓（約14萬億港元）。（中國駐日本大使館網站）