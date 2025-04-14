習近平訪越南　發表署名文章稱關稅戰沒贏家　保護主義沒出路 (09:35)

習近平又指出，中越建交75周年，應越共中央總書記蘇林和越南國家主席​​梁強邀請，對越南進行國事訪問。 中國和越南是社會主義友善鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益。在探索符合各自國情的社會主義道路和推進各自現代化進程中，兩黨兩國人民早年結下的深厚友誼不斷昇華。建構具有戰略意義的中越命運共同體符合兩國共同利益，有利於區域乃至世界和平穩定和發展繁榮，是歷史的選擇、人民的選擇。

文中提及中國連續20多年是越南第一大貿易伙伴，2024年中越雙邊貿易額突破2600億美元。榴槤、椰子等愈來愈多越南農產品走進中國千家萬戶。兩國鐵路互聯互通及智慧口岸建設有序推進，光伏、垃圾發電等清潔能源項目有力保障越南電力供應，中國企業承建的河內輕軌2號線方便了市民日常出行。中越兩國相互成就、共同發展，鮮明詮釋了全球南方國家團結合作的意蘊。