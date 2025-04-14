習近平訪越南　發表署名文章稱關稅戰沒贏家　保護主義沒出路 (09:35)

國家主席習近平到越南進行國事訪問，在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章。文中提到，要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，同廣大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益；貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維持開放合作的國際環境。他指出，要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。
習近平又指出，中越建交75周年，應越共中央總書記蘇林和越南國家主席梁強邀請，對越南進行國事訪問。中國和越南是社會主義友善鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益。在探索符合各自國情的社會主義道路和推進各自現代化進程中，兩黨兩國人民早年結下的深厚友誼不斷昇華。建構具有戰略意義的中越命運共同體符合兩國共同利益，有利於區域乃至世界和平穩定和發展繁榮，是歷史的選擇、人民的選擇。
文中提及中國連續20多年是越南第一大貿易伙伴，2024年中越雙邊貿易額突破2600億美元。榴槤、椰子等愈來愈多越南農產品走進中國千家萬戶。兩國鐵路互聯互通及智慧口岸建設有序推進，光伏、垃圾發電等清潔能源項目有力保障越南電力供應，中國企業承建的河內輕軌2號線方便了市民日常出行。中越兩國相互成就、共同發展，鮮明詮釋了全球南方國家團結合作的意蘊。
亞洲是全球合作發展的高地，正站在實現整體振興新起點上，面臨前所未有的機會與挑戰。中國將維持周邊外交政策的延續性和穩定性，堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，深化同周邊國家友好合作，共同推動亞洲現代化進程。（新華社）