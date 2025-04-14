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陳文清在新疆調研  強調反分裂反恐怖任務十分繁重 (00:02)

中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清本月10日至13日在新疆調研時強調，政法機關要深入貫徹落實習近平總書記關於新疆工作重要指示精神，完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，深入推進反恐維穩法治化常態化，堅決保持新疆社會大局持續穩定。陳文清表示，今年是新疆自治區成立70周年，反分裂反恐怖任務十分繁重。要清醒認識面臨的形勢任務，堅持嚴懲暴恐不動搖，深入推進反恐維穩法治化常態化，堅決守住不發生暴恐案事件底線。

新華社昨（13日）報道，陳文清先後來到和田、喀什、阿克蘇、烏魯木齊等地，深入有關政法單位、產業園區、種植基地，詳細了解反恐防恐、維護穩定、安置幫教等工作情況。他指出，要堅持依法嚴懲，依法打擊暴恐犯罪，依法鏟除宗教極端思想土壤，做到凡「恐」必打、露頭就打。堅持依法管理，深入細致地做好有關群體穩就業、穩家庭、穩人心等工作，不斷夯實穩定基礎。堅持依法防控，筑牢邊境防控「銅墻鐵壁」，阻斷境外「三股勢力」（‌指‌暴力恐怖勢力、民族分裂勢力和宗教極端勢力）回流滲透，堅決把暴恐威脅阻擋在國門之外。堅持懲防並舉、寬嚴相濟。

陳文清強調，確保新疆社會穩定和長治久安，必須統籌好發展和安全、國內和國際、治標和治本、疆內和疆外等方面工作。要扎實推進國家通用語言文字教育培訓，引導各族群眾鑄牢中華民族共同體意識。要推進綜治中心規範化建設，實現化解矛盾糾紛「最多跑一地」。 

（新華社）

相關字詞﹕陳文清 新疆 調研 反恐

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