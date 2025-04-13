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中國印尼建交75周年　習近平普拉博沃互致賀電 (13:37)

國家主席習近平與印尼總統普拉博沃今日（13日）互致賀電，慶祝中國印尼建交75周年。

習近平指出，中國和印尼是隔海相望的好鄰居、命運與共的好伙伴。建交75年來，雙方風雨同舟、精誠協作，兩國關係長足發展，中國印尼友好深入人心。去年，習近平與普拉博沃兩次會晤，一致同意堅定支持彼此國家發展願景，攜手走好各自現代化道路，構建具有地區和全球影響力的中國印尼命運共同體，引領雙邊關係再上新台階。

習近平強調，中國印尼同為發展中大國和「全球南方」重要力量，雙方合作具有戰略意義和全球影響。習近平高度重視中國印尼關係發展，願同普拉博沃一同努力，以慶祝兩國建交75周年為契機，進一步深化兩國全面戰略合作，加強多邊戰略協調，不斷豐富中國印尼命運共同體的時代內涵，打造發展中大國精誠團結的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒，共同促進人類進步事業。

普拉博沃在賀電中表示，值此中國印尼建交75周年之際，代表印尼政府和印尼人民，向習近平和中國人民致以誠摯祝賀。印尼同中國的友誼源遠流長，兩國伙伴關係強勁富有活力。雙方政治、經濟、人文、海上、安全「五大支柱」合作持續快速推進。普拉博沃衷心希望繼續深化兩國合作，拉緊兩國人民友好紐帶，為世界和平穩定作出積極貢獻。（新華社）

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