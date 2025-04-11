瓊村發展二之二 | 鹽鹼地闢出玫瑰谷  辦文化節派送一萬次爛漫（多圖） (02:21)

由中國記協與海南省委宣傳部、省旅文廳共同主辦的「自貿港封關看海南」採訪活動日前啟動，來自港澳台和海南當地20餘家媒體的30名記者參加。採訪團10日來到三亞著名景點亞龍灣的博後村。

博後村的土地是鹽碱地，難以耕作。玫瑰谷公司2006年進駐三亞試種熱帶玫瑰，2009年進入亞龍灣，租下2700畝鹽鹼地，其中就包括博後村的土地，經過地表換土、改良、種苗培育、品種篩選等，最終讓玫瑰盛開在海南，打造成亞龍灣國際玫瑰谷。他們也調整了各類玫瑰的種植比例，讓一年四季都有鮮花盛開。

探訪當天，玫瑰谷人頭湧動，現場有不少來自各地的團客。工作人員說，玫瑰園和旅社合作，若報名三亞的旅行團，旅社會加入行程。除了內地團客，也有台灣和東南亞遊客的身影。

來自新加坡的紀婆婆一家跟旅行團前來，一周的海南遊首站海口，這幾天到了三亞，看完玫瑰谷還要去南山看海上觀音。紀婆婆和女兒在花叢中開心合影，她說，自己到過中國不少地方，北京、上海、黃山甚至長江三峽都去過，認為海南「很不錯，好玩」。

據了解，三亞玫瑰文化節將持續至4月18日，官方視為自貿港文化新名片。本屆玫瑰文化節特別策劃「全城送浪漫」的玫瑰花車巡遊活動，免費向三亞市民遊客派送一萬支玫瑰花，派送一萬次的爛漫。（明報記者）