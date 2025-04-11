明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

瓊村發展二之二 | 鹽鹼地闢出玫瑰谷  辦文化節派送一萬次爛漫（多圖） (02:21)

以「盛景自貿 花漾未來」為主題的2025三亞玫瑰文化節開幕式4月9日晚在亞龍灣國際玫瑰谷舉辦，本報記者4月10日探訪發現，現場人頭湧動，當地村莊在政府扶持下除了開民宿，還引入公司大種玫瑰，帶領村民脫貧。

由中國記協與海南省委宣傳部、省旅文廳共同主辦的「自貿港封關看海南」採訪活動日前啟動，來自港澳台和海南當地20餘家媒體的30名記者參加。採訪團10日來到三亞著名景點亞龍灣的博後村。

博後村的土地是鹽碱地，難以耕作。玫瑰谷公司2006年進駐三亞試種熱帶玫瑰，2009年進入亞龍灣，租下2700畝鹽鹼地，其中就包括博後村的土地，經過地表換土、改良、種苗培育、品種篩選等，最終讓玫瑰盛開在海南，打造成亞龍灣國際玫瑰谷。他們也調整了各類玫瑰的種植比例，讓一年四季都有鮮花盛開。

探訪當天，玫瑰谷人頭湧動，現場有不少來自各地的團客。工作人員說，玫瑰園和旅社合作，若報名三亞的旅行團，旅社會加入行程。除了內地團客，也有台灣和東南亞遊客的身影。

來自新加坡的紀婆婆一家跟旅行團前來，一周的海南遊首站海口，這幾天到了三亞，看完玫瑰谷還要去南山看海上觀音。紀婆婆和女兒在花叢中開心合影，她說，自己到過中國不少地方，北京、上海、黃山甚至長江三峽都去過，認為海南「很不錯，好玩」。

據了解，三亞玫瑰文化節將持續至4月18日，官方視為自貿港文化新名片。本屆玫瑰文化節特別策劃「全城送浪漫」的玫瑰花車巡遊活動，免費向三亞市民遊客派送一萬支玫瑰花，派送一萬次的爛漫。（明報記者）

相關字詞﹕海南 自貿港 三亞 亞龍灣 玫瑰谷 博後村 編輯推介

上 / 下一篇新聞