「野生鋼鐵俠」彭志輝成總理座上賓 (19:47)

發言7人中，張斌、李迅雷、沈建光均是專家代表。張斌是中國社科院世界經濟與政治研究所副所長，李迅雷是中泰國際首席經濟學家，沈建光是京東集團首席經濟學家。

另外4人萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽均為企業家代表。

分別來自國企（萬敏是中國遠洋海運集團有限公司黨組書記、董事長，鄭津是廣西柳工集團有限公司董事長）和民企（彭志輝是智元機器人聯合創始人兼首席技術官，王鑽是福建縱騰網絡有限公司總裁）。

1993年出生的彭志輝是B站網紅UP主「稚暉君」，曾經的「華為天才少年」，因為喜歡動手打造自動機械，被網民稱為「野生鋼鐵俠」。他離開華為後，2023年初在上海創業成立「智元機器人」，已發布並量產人形機器人，今年3月發布首個通用具身基座大模型GO-1。彭志輝是繼深度求索（DeepSeek）梁文鋒、宇樹科技王興興之後，今年以來第三個出席中國高層座談會的年輕科技創業者。

另外，福建縱騰網絡有限公司成立於2009年，以「全球跨境電商基礎設施服務商」為企業定位，是中國最大跨境物流公司。

（綜合報道）