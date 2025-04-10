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關稅戰｜商務部長王文濤與歐盟討論應對美「對等關稅」 (13:46)

中國商務部今日（10日）表示，商務部長王文濤周二（8日）與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視像會談，就應對美國加徵「對等關稅」及加強中歐經貿合作進行討論。雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題；並同意立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。

王文濤表示，美國所謂「對等關稅」嚴重侵犯各國正當利益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。

謝夫喬維奇表示，美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，對歐中及弱勢國家造成嚴重影響。他指出，美國僅佔全球貨物貿易的13%，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場準入、投資和產業合作。

雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦，並將繼續在世貿組織框架下加強溝通，共同推進世貿組織改革，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。（中國商務部網站）

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