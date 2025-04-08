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特朗普威脅對華再加徵50%關稅　中國商務部：錯上加錯　中方將堅決反制、奉陪到底 (09:05)

特朗普周一（7日）再在旗下社交平台Truth Social發文，威脅稱中國如果不在周二（8日）之前撤銷對美加徵34%反制關稅的決定，美國將從周三（9日）起對中國加徵50%關稅。中國商務部稱中方對此堅決反對，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

商務部亦稱，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

商務部稱，中方重申貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇亦發表聲明表示，美方打着「對等」旗號，推行霸權行徑，不惜犧牲他國正當利益，以滿足其一己私利，將「美國優先」凌駕於國際規則之上，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方多次強調，施壓或威脅並不是與中國打交道的正確方式，中方將堅定維護自身合法權益。（商務部/鳳凰新聞）

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