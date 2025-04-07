海南省紀委原副書記陳笑波被開除黨籍和公職 (16:44)

經查，陳笑波喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，大搞迷信活動；罔顧中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；無視組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權或者職務上的影響為親友經營活動謀取利益，通過民間借貸獲取大額回報；違規干預執紀執法活動，泄露工作秘密；貪欲膨脹，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在土地購置、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，陳笑波生於1965年11月生，江西樟樹人。 參加工作後，於1992年從江西省公安廳政治部副主任科員調任海南省公安廳出入境管理處政秘科副主任科員，此後一直在海南從政；歷任瓊山市東山鎮書記、鎮長，海口市組織部部部長、澄邁縣委副書記、縣政府縣長，屯昌縣委書記、文昌市委書記等職，2017年至去年底落馬受查，任海南省紀委副書記、省監察委員會副主任。

（綜合報道）