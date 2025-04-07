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湘潭大學宿舍投毒案兇手被判死刑 (16:29)

今天（7日），湖南省湘潭市中級法院一審公開宣判被告人周立人故意殺人案，以故意殺人罪判處被告人周立人死刑，剝奪政治權利終身。

法院經審理查明，被告人周立人與被害人張××、被害人周××系湘潭大學2022級碩士研究生。2023年6月，周立人調入張××等人居住的寢室。此後，周立人因瑣事與張××等室友多次爭執，產生積怨。2024年1月，周立人從網上下載多篇涉及秋水仙堿的資料，並購買秋水仙堿粉末藏於寢室衣柜。

2024年3月至4月，周立人與張姓、周姓室友矛盾不斷升級並發生多次激烈爭吵。4月3日，周立人得知兩人向學校要求將其調出該寢室，隨後向寢室內張姓、周姓室友共食的罐裝麥片內投放秋水仙堿粉末。 

法院經審理認為，被告人周立人為泄私憤，向寢室內兩名室友共食的罐裝麥片內投放劇毒物質，致張××一人死亡，其行為構成故意殺人罪。周立人因日常瑣事對室友不滿，利用所學專業知識，趁機投毒，意圖殺害兩名室友，周××因未食用而幸免；在張××毒發搶救期間，刻意隱瞞事實，延誤救治，終致張××多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖隱匿和銷毀重要物證掩蓋罪行、逃避懲罰，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，依法應予懲處。法院依法作出前述判決。

（「湘潭市中級法院」微信公眾號）

相關字詞﹕投毒 死刑 室友

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