商務部召開美資企業圓桌會　承諾保護在華外資企業合法權益 (15:39)

凌激表示，國家主席習近平在3月28日會見國際工商界代表時，充分肯定外資企業在中國改革開放和現代化建設中發揮的重要作用。中國將堅決貫徹落實習近平重要講話精神，不論國際風雲如何變幻，推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變。

凌激強調，美國近幾天以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易伙伴濫施關稅，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重侵犯各國正當權益，中國政府對此強烈譴責，堅決反對，並已採取果斷措施加以反制。

凌激稱，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的根源在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供應鏈穩定，促進合作共贏。

與會企業代表表示，通過本次會議傳遞了積極信號，充分認識中國政府貫徹落實習近平3月28日重要講話精神一以貫之，將及時向總部報告。會上，企業代表反映了當前投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。（商務部網站）