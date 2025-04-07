社科院公共政策研究中心遭撤銷   (00:04)

美國近日對華加徵關稅，中方予以回擊，網傳社科院公共政策中心副主任賀濱近日在社交平台稱中方反制措施「完全錯誤」，正確的反制措施是「對所有國家的進口商品實施單方零關稅」；他認爲，美國提高關稅是「搬起石頭砸自己的腳」，中國不應該「也砸自己的腳」，「相當於你敢打你老婆，我就打我老婆」。

《華爾街日報》去年報道，社科院經濟研究所副所長朱恆鵬因為在聊天群組「妄議中央」而被免職、拘留；朱恆鵬曾任社科院公共政策中心主任。

翻查公開資料，中國社會科學院經濟研究所公共政策研究中心是獨立的非盈利性政策和產業研究機構，與政府相關部門、醫療機構、保險行業、醫藥醫械企業、研究機構、國際組織以及媒體建立合作共建機制，開展跨領域、跨學科的綜合性研究活動。其使命是，致力於推動中國公共政策的研究與應用。利用多方面的資源，加強公共部門與產業之間的合作，以學術服務社會。

（綜合報道）