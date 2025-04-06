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中國有色金屬工業協會發聲：對稀土出口管制維護國家安全 (23:26)

繼中國商務部、海關總署本月4日宣布，對釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施並於即日正式實施後，中國有色金屬工業協會今（6日）發聲，表示對稀土相關物項加強出口管制體現維護國家安全的決心。

中國有色金屬工業協會昨刊發題為「對稀土相關物項加強出口管制體現維護國家安全的決心」強調，中國是世界上最大的稀土生產國和出口國。過去三十年，中國稀土產業不斷完備自身產業體系、科學調控國內供給、加大資源整合、推動併購重組，在實現全產業鏈協同發展的同時，積極拓展全球伙伴關係，堅持真正的多邊主義，為促進世界經濟發展作出了重要貢獻。

「稀土相關物項具有軍民兩用屬性，中國政府此次充分借鑒國際做法，對稀土有關物項實施出口管制，體現出堅定維護世界和平和安全的決心。」中國有色金屬工業協會表示，從企業過往實踐來看，只要不從事損害中國國家主權、安全、發展利益的活動，出口管制不會影響企業的正常經營貿易等活動，更不會影響國際產業鏈供應鏈穩定和安全。

協會強調，中國稀土企業將按照公告要求，強化合規貿易，堅持高水平對外開放，確保相關物項不被用於軍事目的或敏感領域，同時將持續加強和友好國家的國際互利合作，深化產業鏈上下游企業間的協同融合，實現產業高質量發展與高水平安全的良性互動。 

（綜合報道）

相關字詞﹕稀土 有色金屬 出口管制 國家安全

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