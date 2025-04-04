明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

中國反制 | 將11家美國企業列入不可靠實體清單 (18:19)

中國商務部發布「不可靠實體清單工作機制公告」，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《對外貿易法》《國家安全法》《反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制決定將斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資。

被中國列入不可靠實體清單的11家美國實體：

1. 斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）

2. BRINC無人機公司（BRINC Drones,Inc.）

3. 紅色六方案公司（Red Six Solutions）

4. 賽尼克斯公司（SYNEXXUS,Inc.）

5. 火風暴實驗室公司（Firestorm Labs,Inc.）

6. 奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems,Inc.）

7. 浩劫人工智能公司（HavocAI）

8. 尼羅斯科技公司（Neros Technologies）

9. 多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications）

10.急速飛行公司（Rapid Flight LLC）

11.英斯圖公司（Insitu,Inc.）

（中國商務部網站）

相關字詞﹕對等關稅 反制 商務部 中國 不可靠實體 編輯推介

上 / 下一篇新聞