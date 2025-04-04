中國反制 | 將11家美國企業列入不可靠實體清單 (18:19)

中國商務部發布「不可靠實體清單工作機制公告」，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《對外貿易法》《國家安全法》《反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制決定將斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資。