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中國行業協會齊發聲明  斥美關稅政策害人害己 (16:32)

中國紡織工業聯合會、中國輕工業聯合會4月4日相繼發聲明表態，稱堅決反對美國取消小額包裹免稅待遇。

美國政府宣布將於5月2日終止對來自中國大陸和香港800美元以下小額包裹的免稅政策。

中國紡織工業聯合會聲明稱，特朗普政府此舉嚴重違背國際貿易規則，不僅破壞了中美紡織行業正常貿易秩序，對中國紡織服裝企業，尤其是中小微企業、跨境電商經營者及配套產業鏈造成不利影響，也將直接損害美國眾多普通消費者利益，損害國際市場公平與效率。

中國輕工業聯合會聲明指，美國政府這一行為明顯害人害己；中國輕工業聯合會以及廣大輕工企業對此表示嚴重關切和堅決反對，「我們呼籲國際社會共同抵制貿易霸凌，堅決維護平等互利國際貿易體系」，強調中國輕工行業有信心直面風雨挑戰，繼續服務包括美國人民在內的全球人民美好生活需要。

中國快遞協會4月3日晚上發布的聲明提到，協會代表中國的郵政、速遞企業，對美方有關政策表示堅決反對，希望美方能够糾正錯誤做法，採取必要措施，為跨境電商和國際寄遞發展營造公平、可預期的政策環境。

另外，中國汽車工業協會針對美國宣布對進口汽車及部分零部件加徵25%關稅的政策表示堅決反對，批評美方為一己之利加徵關稅，是典型的單邊主義做法，嚴重違背WTO規則，破壞正常貿易秩序，對全球汽車產業產供鏈穩定造成較大衝擊，也給全球經濟復蘇帶來負面影響。協會希望美方能夠傾聽產業界呼聲，及時糾正錯誤行為，也將積極與國際同行溝通協作，共同應對這一挑戰。（綜合報道）

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