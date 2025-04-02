主官互調  石泰峰任中組部部長李干杰任統戰部長 (18:43)

據中央組織部官網「共產黨員網」今（2日）發布消息，4月2日，中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰聽取部機關深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展情況。另外，據新華社今報道，各民主黨派中央、無黨派人士長江生態環境保護民主監督工作座談會今在北京召開。中共中央政治局委員、中央統戰部部長李干杰主持會議。
前述消息顯示，原統戰部部長石泰峰調任中組部部長，而原中組部部長李干杰調任統戰部部長。今天，中組部及統戰部官網已更新兩任新主官的簡歷。
中共中央政治局會議於3月31日召開，除了審議既定議程，還研究了其他事項。依照慣例，料是通過了石泰峰及李干杰的人事調動事宜。
中央組織部、中央宣傳部、中央統戰部是中共中央三大職能部門。中組部主管組織和人事管理工作，是黨內實權部門；中央統戰部是中共中央主管統一戰線工作的職能部門，主要工作對象是黨外人士的代表人物，包括港澳台同胞、宗教人士、民營經濟人士等。
翻查公開資料，石泰峰現年68歲，山西人，北京大學法律系研究生畢業，曾在中央黨校執教長達25年，官至副校長。2007至2012年，時任政治局常委習近平兼任中央黨校校長時，石是其副手。石泰峰此後擔任江蘇蘇州市委書記、江蘇省長、寧夏黨委書記、內蒙古黨委書記、中國社科院院長等職務，在二十大晉身政治局並執掌統戰部。
調任統戰部部長的李干杰現年60歲，湖南望城人，畢業於清華大學，是核專家，長期在國家環境保護部工作。2016年，李調任河北省委副書記，一年後返京擔任環保部部長，機構重組後改任生態環境部部長；2020年4月再空降山東擔任省長、省委書記，二十大晉身政治局並執掌中組部。