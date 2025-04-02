主官互調  石泰峰任中組部部長李干杰任統戰部長 (18:43)

前述消息顯示，原統戰部部長石泰峰調任中組部部長，而原中組部部長李干杰調任統戰部部長。今天，中組部及統戰部官網已更新兩任新主官的簡歷。

中共中央政治局會議於3月31日召開，除了審議既定議程，還研究了其他事項。依照慣例，料是通過了石泰峰及李干杰的人事調動事宜。

中央組織部、中央宣傳部、中央統戰部是中共中央三大職能部門。中組部主管組織和人事管理工作，是黨內實權部門；中央統戰部是中共中央主管統一戰線工作的職能部門，主要工作對象是黨外人士的代表人物，包括港澳台同胞、宗教人士、民營經濟人士等。

翻查公開資料，石泰峰現年68歲，山西人，北京大學法律系研究生畢業，曾在中央黨校執教長達25年，官至副校長。2007至2012年，時任政治局常委習近平兼任中央黨校校長時，石是其副手。石泰峰此後擔任江蘇蘇州市委書記、江蘇省長、寧夏黨委書記、內蒙古黨委書記、中國社科院院長等職務，在二十大晉身政治局並執掌統戰部。

調任統戰部部長的李干杰現年60歲，湖南望城人，畢業於清華大學，是核專家，長期在國家環境保護部工作。2016年，李調任河北省委副書記，一年後返京擔任環保部部長，機構重組後改任生態環境部部長；2020年4月再空降山東擔任省長、省委書記，二十大晉身政治局並執掌中組部。

（綜合報道）