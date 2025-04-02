會見普京  王毅：中俄關係越走越寬廣 (16:52)

普京請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，表示很高興看到同習近平主席達成的各項共識得到有效落實，俄中關係保持高水平發展，各領域務實合作持續深化，「俄中文化年」順利推進，引發積極熱烈反響，夯實了兩國友好的民意基礎。今年是蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年，期盼中方來俄出席紀念活動，共同慶祝抗擊納粹法西斯和日本軍國主義的勝利。俄方正全力推進籌備工作，愿以此為契機推動俄中全面戰略協作伙伴關係邁上新台階，不斷深化雙方在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的合作。面對動蕩不定的國際局勢，俄中雙方應持續向世界發出加強戰略協作的有力信號。

王毅轉達了習近平主席對普京總統的親切問候，表示在兩國元首的戰略指引和關心推動下，中俄關係成熟、堅韌、穩定，政治互信不斷加深，戰略協調更加緊密，務實合作持續深化，保障了兩個大國各自的發展振興，維護了雙方在重大國際地區事務中的共同利益。中俄合作從不針對第三方，也絕不受外部干擾。中俄關係不會止步不前，只會越走越寬廣。中俄友好不是面向當下，而是著眼更長遠的未來。

王毅說，雙方已就支持彼此舉辦抗戰「80周年」重要紀念活動進行了全面對表，相信兩國元首年內重要交往將再次書寫中俄關係的新篇章。

（外交部網站）