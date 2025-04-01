王毅接受俄媒專訪  稱中俄關係有利於推進世界多極化 (16:35)

王毅說，中俄互為最大鄰國，都是世界大國和聯合國安理會常任理事國，都對維護世界和平發展負有特殊責任。當前的中俄關係有三大特質：一是世代友好，永不為敵。中俄關係是在不斷總結歷史經驗和汲取過去教訓基礎上走向成熟的。70多年攜手走來，中俄關係已凝聚起堅實的互信、深厚的底蘊、充實的內涵和強大的韌性。

二是平等相待，合作共贏。上世紀90年代初，兩國確定了平等互利、優勢互補的合作原則。經過幾十年發展和經營，中俄關係的內涵和外延都得到極大豐富和擴展，為兩國人民帶來了實實在在的好處，也讓世界分享到中俄合作的巨大紅利。

三是不結盟、不對抗、不針對第三方。中俄這樣具有全球影響的大國和鄰國，無論結盟還是對抗，都不符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益。中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，既不對世界上任何國家構成威脅，更不受任何第三方的干擾和影響，不僅是當代新型大國關係的典範，更是動蕩變革世界中的重要穩定力量。「三不」原則是國際關係史上的創舉，也是兩國關係發展的必然選擇。

（外交部網站）