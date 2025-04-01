國台辦：解放軍軍演是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒 (10:03)

朱鳳蓮指出，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，陸方對此決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

朱鳳蓮表示，「台獨」意味着戰爭，搞「台獨」意味把台灣民眾推向兵凶戰危的險境。她表示，陸方解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

朱鳳蓮指出，反制措施針對的是「台獨」分裂活動，絕非針對台灣同胞。她希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。（央視新聞）