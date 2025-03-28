全文 | 習近平會見國際工商界代表時的講話 (23:32)

會見國際工商界代表時的講話

（2025年3月28日，北京）

中華人民共和國主席 習近平

在這春暖花開的時節，很高興同大家會面交流。請大家來，是想聽聽大家的想法，回應大家的關切，支持廣大外資企業在華更好發展。我談4點認識。

一、外資企業在推動中國改革開放和現代化建設中發揮了重要作用

新中國成立70多年特別是改革開放40多年來，創造了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇跡」，靠的是中國共產黨堅強領導和中國人民團結奮鬥，這其中也離不開國際社會支持幫助，包括在華外資企業作出的貢獻。

改革開放使中國快速進入世界市場、大踏步趕上時代，重要一條就是積極利用外資。1979年，中國頒布中外合資經營企業法，逐步打開利用外資的大門。1992年，中國決定建立社會主義市場經濟體制，外商投資中國全面加速。2001年，中國正式加入世界貿易組織，外商來華投資越來越多。中共十八大之後，中國進入高水平對外開放新階段，利用外資取得新突破。截至目前，外商在華投資覆蓋20個行業門類、115個行業大類，累計設立企業124萬家，投資額近3萬億美元。

外商來華投資，在中國發展中發揮了重要作用。一是帶動了中國經濟增長和就業。外資企業貢獻了中國1/3的進出口、1/4的工業增加值、1/7的稅收，創造了3000多萬個就業崗位。二是促進了中國技術和管理進步。外資企業帶來的先進技術和管理經驗，對中國企業發展和人才培養等產生了積極影響。過去10年，在華規模以上外資工業企業研發投入增長86.4%，有效發明專利數增長336%。三是助推了中國改革開放。促進中國深度參與全球產業分工，主動對接國際高標準經貿規則，推動了經濟、科技、生態等多方面體制機制改革。外資企業還積極參與中國脫貧攻堅行動和其他社會公益事業，同中國人民結下深厚友誼。

實踐證明，外資企業是中國式現代化的重要參與者，是中國改革開放和創新創造的重要參與者，是中國聯通世界、融入經濟全球化的重要參與者。這裏，我向所有參與和支持中國發展的外資企業表示衷心感謝！

我們高興地看到，外商來華投資，普遍得到豐厚回報。有的從單一業務擴大為綜合經營，有的從駐足一地拓展為多點開花，有的從一個工廠壯大為企業集團，企業實力數倍、數十倍乃至上百倍增長。正如中國古語所講的「投我以木桃，報之以瓊瑤」，這體現的就是互利共贏。

二、中國將長期成為外資企業投資興業的沃土

多年來，中國一直是世界經濟增長的主要貢獻者和穩定錨，正在全面推進中國式現代化，事業舞台大，市場前景廣，政策預期穩，安全形勢好，正是有利於外資企業投資興業的一方沃土。

對外開放是中國的基本國策，中國正在推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。我願在此重申，中國推進改革開放堅定不移，開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。

中國是全球第二大消費市場，擁有全球最大規模中等收入群體，蘊含着巨大投資和消費潛力。中國致力於高質量發展，綠色化、數字化、智能化轉型加快推進，產業配套能力強，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景。外資企業在中國可以盡展優勢和能力，在全球競爭中贏得先機。

中國已經形成比較健全的利用外資法規政策體系和工作體系。我們加強外商投資立法，推動貿易和投資自由化便利化，積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，打造透明、穩定、可預期的政策環境，外資準入負面清單從最早190項縮減到現在的全國版29項和自貿試驗區版27項，製造業領域已實現「清零」。近幾年，國際經濟環境變化比較大，我們出台穩外資系列政策，持續打造「投資中國」品牌，各地都加強了對外資企業的服務保障，這方面工作將越做越好。

中國長期保持政局穩定、社會安定，是世界公認的最安全國家之一。相信大家在華工作和生活，能夠感受到以和為貴、和合共生的文明傳承，體驗到講信修睦、親仁善鄰的社會氛圍。

總之，中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地，與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。希望廣大外資企業打消疑慮、堅定信心，放心來中國發展，分享中國發展機遇。

三、切實解決外資企業在華發展中遇到的問題

這些年，外資企業在華發展也確實遇到一些問題。中國政府的態度很鮮明，涉及我們國內管理的問題，就要通過進一步全面深化改革開放來解決。中共二十屆三中全會已經對深化外商投資和對外投資管理體制改革制定路線圖和時間表，相信隨着改革措施落地，大家關切的問題會得到有效解決。

一是關於進一步擴大開放。降低市場準入門檻是我們接下來擴大開放的重點。我專門強調過，落實開放舉措宜早不宜遲、宜快不宜慢。今年，我們將擴大一些方面開放試點，還將加快文化、教育等領域的開放。同時，我們將着力破解市場准入中「大門開、小門不開」的具體問題，讓外資企業在我們已經開放的領域「既准入又准營」。

二是關於維護市場公平競爭。我們一貫認為，對於在中國的外資企業，理應保障其國民待遇，做到法律適用上一致、地位待遇上平等。我們將保證外資企業依法公平獲得生產要素，加快構建全國統一大市場，着力整治一些領域的「內捲式」競爭，保障外資企業在華生產的產品依法平等參與政府採購。對於大家的訴求，我們將認真研究，有什麼問題就及時解決什麼問題。

三是關於加強服務保障。我多次要求，要加強同外商溝通交流，為來華貿易投資盡可能提供便利，依法保護外資企業合法權益。中國商務部每月召開一次外資企業圓桌會議，聽取企業訴求，幫助排憂解難。國家發展改革委持續開展服務外資企業專項行動，「一對一」走訪重點外資企業，推動解決實際問題。這些做法要堅持下去。涉及多部門的問題，要加大協調力度，推動共同解決。為增加人員往來和在華便利，這幾年中國有關部門採取了很多措施，要進一步落實好。

這些年，外商來華投資還遭遇地緣政治因素干擾，這涉及國際政治、外交。我常講，吹滅別人的燈，不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住。對於大家比較關心的中美關係問題，我們始終認為，中美關係保持穩定、健康、可持續發展符合兩國人民根本利益。中美經貿關係本質是互利共贏，經貿摩擦應該通過平等對話磋商來妥善處理。中國將按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。中國堅定不移走和平發展道路，積極推動解決國際和地區熱點問題，努力為外資企業發展營造良好外部環境。

中國有句古話：「入其國者從其俗，入其家者避其諱。」中國政府對走出去的中國企業一直強調，要遵守當地法律法規，尊重當地文化和風俗習慣，誠信經營，積極履行社會責任。在華的外資企業，也是應該這樣的。

四、為維護世界經濟秩序共同努力

多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。中國堅持真正的多邊主義，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建設開放型世界經濟。外資企業特別是跨國公司在維護世界經濟秩序中發揮着重要作用，也承擔着重要責任。我們要攜手同行，推動經濟全球化朝着正確方向發展。

我們要共同維護多邊貿易體制。以世貿組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石。當前，世界開放指數不斷下滑，單邊主義、保護主義加劇，多邊主義、自由貿易受到嚴峻挑戰。我們要堅守世貿組織理念和規則，持續推動貿易和投資自由化便利化，推動各國通過開放做大共同發展的「蛋糕」。不少外資企業特別是跨國公司有相當的國際影響力，希望大家發出理性聲音，採取務實行動，抵制各種開歷史倒車的行為，擺脫零和博弈，促進合作共贏。

我們要共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。這是世界經濟健康發展的重要保障。搞「脫鈎斷鏈」，損人不利己，沒有出路。一些外資企業是全球相關產業的「鏈主」，同大量上下游企業形成共生共贏的產業生態，堅守契約精神、扎根東道國，有利於自身長遠發展，也有利於維護全球產業鏈供應鏈穩定。希望大家登高望遠，不盲從各種干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定的行為，多為全球發展注入正能量和確定性。

我們要共同維護開放合作的國際環境。個別國家搞「小院高牆」、關稅壁壘，將經貿問題政治化、工具化、武器化、泛安全化，迫使企業選邊站隊，作出違背經濟規律的選擇。這不符合市場規則和開放大勢。企業是經營主體，希望大家尊重市場規律、維護市場規則，獨立自主作出商業決策，共同推動形成開放、多元、穩定的世界經濟秩序。

「志合者，不以山海為遠。」大家不遠萬里到中國投資，都懷着美好期待而來，懷着對中國人民的友誼而來。今天的面對面交流，讓我們加深了理解、增進了友情、增強了信心。我們願同廣大外資企業一道，在中國這片生機盎然的大地上擴大合作，共同書寫互利共贏新篇章。

謝謝大家！

（新華社）