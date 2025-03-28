中國加快推進AI國家標準研製 (17:14)

今年以來，市監總局先後發布了AI大模型通用要求、測評指標與方法、服務能力成熟度評估等國家標準。

在算力平台方面，加快推動深度學習編譯器、高質量數據集、計算調度與協同等標準研製，優化AI數據服務，推動AI計算資源的高效利用與整合，助力培育產業生態。

在大模型方面，加快推動機器視覺大模型、多模態大模型等通用大模型標準，以及推理引擎、檢索增強等大模型應用和優化技術標準研製，指導產業研發、選型和應用大模型。

在具身智能和智能體方面，加快部署智能語音交互、計算機視覺、知識圖譜等標準，引領AI前沿技術發展。研製智能移動終端、智能辦公軟件等標準，指導AI相關產品和服務升級。

在AI行業應用方面，推動工業大模型、鋼鐵行業大模型等標準研製，服務智能製造發展和傳統製造業智能化數字化轉型。圍繞醫療、家居等生活場景，以及交通等重點行業需求開展應用標準研製，促進AI與各行業發展深度融合。

在安全治理方面，圍繞生成式AI數據標注和優化訓練等環節，開展數據安全標準研製，保障生成式AI全流程數據安全。加強AI應用安全分類分級、能力成熟度評估、倫理治理等標準研製，保障AI技術使用的安全性和可靠性。（新華社）