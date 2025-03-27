公安部原反恐專員劉躍進被控受賄逾億元  一審當庭認罪悔罪 (17:54)

據「最高人民法院」微信公眾號消息，福建省福州市檢察院起訴指控：1992年至2020年，被告人劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公安部禁毒局局長、黨委委員、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、融資借款等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.21億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究劉躍進的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人劉躍進及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

公開資料顯示，劉躍進生於1959年1月，湖南寧遠人。劉躍進曾長期在公安系統任職，主抓禁毒工作。他最早在天津市公安局工作。2001年，劉躍進調任公安部，先後出任公安部辦公廳主任、公安部禁毒局局長。2015年1月起，他任國家禁毒辦常務副主任、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任、公安部黨委委員、部長助理等職。

2015年12月，時任公安部部長助理的劉躍進出任副部長級的公安部反恐專員。當時公安部在部領導班子中首設反恐專員一職，劉躍進是第一任反恐專員。劉躍進曾長期領導禁毒工作，主辦過包括「湄公河慘案」在內的多宗大案要案。

2020年從公安部離任後，劉躍進擔任全國政法隊伍教育整頓中央第九督導組副組長。 從2018年至2023年，劉躍進擔任全國政協委員、外事委員會委員。

（綜合報道）