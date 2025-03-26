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博鰲論壇談人工智能   專家呼籲建AI防護欄 (22:54)

今（26日）上午，在博鰲亞洲論壇2025年年會「AI：如何做到應用與治理的平衡推進？」分論壇，中國科學院研究員曾毅表示，自然演化的規律與計算演化的結果也在深度融合，使得人工智能（AI）的發展自然或不自然地受到大自然的啟發，AI的發展不僅僅受到學習機制的啟發，也受到人類發育演化機制的啟發。

他和清華大學智能產業研究院（AIR）院長張亞勤的看法，是應該先先把安全護欄做好，因為人類構建安全護欄的速度沒跟上AI發展的速度。

曾毅指出，其團隊有一個新的研究，嘗試了十幾個AI大模型，可以把它的安全能力提升百分之二三十，對它的問題求解能力的影響幾乎可以忽略，這說明安全和發展之間不是掣肘的關係。

vivo 首席安全官魯京輝稱，安全性問題不能通過簡單地制定一個法律或者規則來解決的，需要形成一個共識，但是光有共識還不夠，因為這裏還涉及到地緣政治的問題、全球化的問題。

張亞勤說，人類需要定義一些紅線和邊界，因為技術不斷發展，有了邊界之後我們是可以解決的，如果完全沒有邊界，只談一些大的原則，談一些具體方案是比較困難的。

愛思唯爾董事長池永碩指出，要確保模型不會把人類的偏見延伸到機器領域。AI必須是透明的，它不能簡單給出答案，要讓人知道這個結果是哪來的，它為什麼這麼思考。不能夠讓機器自己管自己，人類不能夠信任機器，「否則的話我們就失控了，我們得信任人。」

以色列民主研究所高級研究員特希拉，每個國家都有自己的監管路徑和應對方法，我覺得AI不能夠作為一個以一釋全的解決方案，應該各個國家應有調整。每個國家有不同的挑戰，有各自的國情，大家需要建立自己的方案，自己的戰略，按照多樣性的方式來更好地研究這些可能性。

國務院原副秘書長江小涓則認為應該依靠市場規則，就是市場自發秩序的問題。

（明報記者）

相關字詞﹕博鰲論壇 防護欄 自然演化

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