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李強：經濟增長目標5%  (14:10)

中國發展高層論壇今日（23日）起一連兩日在北京釣魚台國賓館舉行。國務院總理李強在開幕禮致辭時表示，今年經濟增長目標定為5%，是對中國自身能力和未來潛力的堅定信心，將注重加大政策力度，結合激發市場力量，努力實現預期目標。

李強表示，今年要實施更加積極有為的宏觀政策，其中首次提出更加積極的財政政策，主要體現在支出的規模、重點和節奏上，定會進一步釋放出強勁綜合效率，撬動更多社會資源投入，促進總需求增長。

至於貨幣政策，李強說今年是時隔多年後再次提出適當寬鬆的定位，重點要加大總量的調控力度，為實體經濟提供更加充裕的融資支持，在金融總量上保持必要增速，將以降息、降準打通傳導的梗阻，加大低成本資金的供給，為經濟增長和物價合理回升，創造良好的貨幣金融環境。另外，會以更大力度穩定樓市股市，面對可能出現的超預期衝擊，必要時會提出新的增量政策，確保經濟平穩運行。

李強強調，將充分發揮市場力量，增強發展內在驅動力。要為各類經營主體營造良好發展環境，通過深化經濟體制改革，著力打通經濟循環的堵點卡點，讓各類經營主體更加平等使用生產要素，公平參與市場競爭。當局將不斷推進全國統一大市場建設，制定出台民營經濟促進法，加快完善法治環境和信用環境，讓廣大企業家放心幹事創業，謀求長遠發展。

（明報記者）

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