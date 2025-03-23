謝鋒：「以台制華」徒勞且危險 (12:38)

謝鋒指出，過去幾年中美關係歷經波折、挑戰重重，需要守初心、行大道，在歷史長河中找到關乎中美關係根本有益啟示。認清中美兩個大國和平共處的歷史邏輯，認清互利共贏是中美關係的本質特徵，認清平等對話是解決問題的唯一出路。希望美方同中方相向而行，落實兩國領導人通話達成的重要共識，在相互尊重、和平共處、合作共贏的原則基礎上，探索既有利於兩國、又造福世界的新時期中美正確相處之道。

謝鋒續稱，把中國市場和企業拒之門外是自廢武功，將關稅武器化如同迴旋鏢，終將反噬自身。中方為美應對芬太尼問題提供各種幫助，以芬太尼為由無端加稅是恩將仇報。世界各國都面臨很多挑戰、壓力很大，中美合作才能解難事、辦實事、做大事。

第二屆吉米‧卡特中美關係對話會上周六（22日）在杭州，由卡特中心、美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會和復旦大學美國研究中心聯合舉辦，中美戰略、學術、工商、地方等各界70多人參加。（中新社）

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