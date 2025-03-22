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網絡熱話 | 北大畢業生轉行中醫正骨年入百萬  被指「敗類」踢出班級群 (03:24)

安徽媒體「大皖新聞」3月21日報道，2017年畢業於北京大學的男生張樂超，因為轉行從事中醫正骨而被人誤解，甚至被同學踢出班級群。不過他現在生意非常火爆，單次正骨價格為1萬元人民幣，患者需要提前數月排隊預約。

張樂超稱，經常會被問「你北大畢業，怎麼去做正骨了？」有人說他是「北大敗類」，有人稱他為「學霸推拿師」，還有人覺得他是騙子。

「有人覺得我詐騙，認為北大畢業的人怎麼幹這種事。」 張樂超說，「我就還得拿着畢業證去跟人家澄清，說我真的是北大畢業的。」

報道稱，張樂超畢業後曾進入公立大型醫院工作，後來因病一度只能臥床。張樂超說，得益中醫正骨，他重新站了起來，之後開始學習中醫正骨，並融入了現代醫學知識，在北京從事正骨行業。不過，他現階段的工作重心主要是對學員進行技術培訓，年入超百萬。

有關新聞在21日晚上引起熱議，並於22日凌晨進入新浪微博、百度搜尋熱搜榜，更一度是微博熱搜榜首。

網民對此議論紛紛，有人稱北大校友太勢利，中醫正骨也是正當行業，沒必要踢出群。有人認為，張樂超應該是北大醫學部學西醫的，同學們對他走去當中醫深不以為然。也有人指出，「注意仔細閱讀，實際他是辦培訓班的」、「用北大這個身份找記者採訪給自己營銷而已」。（綜合報道）

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