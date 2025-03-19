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網友請客遇海底撈「小便門」獲賠5600元　同枱友人要求瓜分稱同面臨食安風險 (14:58)

上海海底撈火鍋分店上月底有人站在餐桌上向鍋內小便，事後海底撈向受影響的顧客退款及支付額外現金賠償。獲得5600元人民幣（約6020港元）賠償的顧客陳先生，當日請4名友人在海底撈吃飯，他在網上分享表示，獲得海底撈賠償後，被他宴請的朋友表明希望平分賠償，認為大家一起吃飯，同樣面臨食品安全風險，所以有資格分錢，朋友又稱「請客是請客，平分是平分，是兩碼事」。

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陳先生一度認為，「不分有點傷朋友感情，但分了我心裏又覺得委屈」，他將經歷在網上發布，引來網友激烈討論。不過，陳先生最終沒有與朋友分錢，因為他是請客者，海底撈的補償直接存入他的帳戶，而且協議也是與他簽，「從流程來看這就是給我的補償」。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，從法律角度來看，收到補償的顧客沒有把錢分給同吃朋友的義務，補償款應由請客者收取，而請客者有權自主決定如何處置這筆補償費用。

兩名男子上月24日在海底撈上海外灘店用餐後在火鍋鍋底中小便，海底撈事後發表聲明稱，對2月24日至3月8日期間在該店堂食消費的4109宗帳單的顧客全額退款，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。（大河報）

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