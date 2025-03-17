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山西奉國將軍墓出土192件琉璃明器   重現明晚期皇族宗室生活場景 (22:22)

山西省考古研究院今（17日）對外公布了山西長治史家莊兩座明代磚室墓（標記為M2、M3）考古資料。這兩座磚室墓位於長治史家莊村北約300米，均為長方形拱券頂磚室墓，共出土墓誌3合，琉璃明器192件，涵蓋房舍、家具、生活用具、食器、侍俑等有關墓主人衣食住行的方方面面，器形完整，種類多樣，構建出栩栩如生的明代晚期皇族宗室生活場景，為研究長治地區明末的風俗文化、社會民情增加了重要的實物資料。

根據墓誌可知，兩座磚室墓的明確墓葬時間為明崇禎壬申年（公元1632年）和明萬歷己丑年（公元1589年），其中，M2墓主人為奉國將軍朱恬鳋。出土器物包括一合墓誌，其餘主要是琉璃食器和琉璃容器。

M3墓主人為另一名奉國將軍及其夫人。M3隨葬器物包括2合墓誌，其餘器物除1件瓷燈盞外，全部為琉璃器。琉璃器釉色以綠色為主，輔以黃色，種類有琉璃俑、琉璃房舍、琉璃家具、琉璃食器、琉璃容器等。 

據山西省考古研究院介紹，此次公布的考古資料中，二名墓主人爵位均為奉國將軍，屬於低級別宗室。有些出土器物，例如琉璃踏步床，雖為明器，但是做工繁復，對研究明代實用物具有重要的參考意義。出土的琉璃器物具有明確的墓葬時間、墓主人身分，對於多家博物館收藏的琉璃器溯源具有重要參考價值。

（央視新聞）

相關字詞﹕山西 考古 出土文物 明代

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