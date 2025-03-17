認罪悔罪  重慶市人大常委會原副主任鄭洪一審獲刑15年 (17:19)

經審理查明：1998年至2023年，被告人鄭洪利用擔任重慶市合川市委書記，重慶市九龍坡區委書記、區長，重慶市人大常委會黨組副書記、副主任，重慶市總工會主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、項目承攬等方面提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣3314萬餘元。2020年1月至2023年2月，鄭洪離職後利用原擔任重慶市人大常委會黨組副書記、副主任等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在企業經營、案件執行等方面提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1769萬餘元。

西安市中級法院認為，被告人鄭洪的行為分別構成受賄罪、利用影響力受賄罪，均屬數額特別巨大，應依法懲處，並予數罪并罰。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

（央視新聞）