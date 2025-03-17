明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

《人民日報》：法國電視台指中國工廠請童工　被揭虛假報道 (14:46)

《人民日報》今日（17日）報道，指法國電視台節目日前在報道中國工廠時公然違背職業操守，以「坑蒙拐騙」手段上演一出充斥謊言的鬧劇。官媒指這種做法令人瞠目，節目一播出就被受訪當事人和觀眾揭穿，淪為國際笑柄。

法國電視2台（France 2）「金錢調查」（Cash Investigation）節目安排兩名法國記者化身「美食博主」在山東「探店」，潛入一家服裝代工加工廠車間進行「暗訪」，其間兩人誘導一名暑假在車間陪伴母親工作的12歲女童為她們示範縫鈕扣，以此證明工廠僱用童工，又在網上找到工廠招工視頻，將其中帶有方言口音的「全勤獎」和「超天數獎」故意說成「新疆」和「朝鮮」。

在探訪另一家工廠時，兩人詢問工作人員「新疆是否有很多棉花」，在得到肯定答覆後，便在西方自我營造的污蔑抹黑新疆棉的語境之下攻擊「這家工廠使用新疆棉」。

節目中使用的偷拍片段並未完全消去採訪原聲，有觀眾識破節目「移花接木」式的造謠。該節目一經播出，便在網絡平台遭到網民的嘲諷與奚落。有網民說，節目暴露西方媒體記者的真面目，「只要撒謊，一切皆有可能」。

中國工廠員工指責該節目「根本就不是事實」、「是有目的性的抹黑」。女童的母親說，由於孩子暑假在家無人照看，才將她帶到工作間，沒想到對方說工廠僱用童工。（人民日報微信公號）

相關字詞﹕中國 法國 編輯推介

上 / 下一篇新聞