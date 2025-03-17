《人民日報》：法國電視台指中國工廠請童工　被揭虛假報道 (14:46)

法國電視2台（France 2）「金錢調查」（Cash Investigation）節目安排兩名法國記者化身「美食博主」在山東「探店」，潛入一家服裝代工加工廠車間進行「暗訪」，其間兩人誘導一名暑假在車間陪伴母親工作的12歲女童為她們示範縫鈕扣，以此證明工廠僱用童工，又在網上找到工廠招工視頻，將其中帶有方言口音的「全勤獎」和「超天數獎」故意說成「新疆」和「朝鮮」。

在探訪另一家工廠時，兩人詢問工作人員「新疆是否有很多棉花」，在得到肯定答覆後，便在西方自我營造的污蔑抹黑新疆棉的語境之下攻擊「這家工廠使用新疆棉」。

節目中使用的偷拍片段並未完全消去採訪原聲，有觀眾識破節目「移花接木」式的造謠。該節目一經播出，便在網絡平台遭到網民的嘲諷與奚落。有網民說，節目暴露西方媒體記者的真面目，「只要撒謊，一切皆有可能」。

中國工廠員工指責該節目「根本就不是事實」、「是有目的性的抹黑」。女童的母親說，由於孩子暑假在家無人照看，才將她帶到工作間，沒想到對方說工廠僱用童工。（人民日報微信公號）