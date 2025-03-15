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港人北上輪候換肝不果去世  廣州衛健委證事主MELD被評低分   (23:50)

港人梁洁容北上廣州輪候換肝至死未獲分配，引起家屬持續追討公道一事有新進展。梁洁容丈夫關慶寧今天（3月15日）表示，廣州市衛健委回覆其投訴時提到，院方對梁洁容的MELD（終末期肝病評估模式）評分為19分，不屬於優先級別高的患者，建議循醫療事故技術鑒定。但關慶寧不接受衛健委作出「不存在刻意不安排手術」結論，已向廣州市政府申請行政覆議，他獲知市政府覆核辦已受理，責成市衛健委重新調查。

港人梁洁容因肝硬化並發現腫瘤，前年10月北上廣州中山大學附屬第一醫院（簡稱中山一院）求診，並獲列入肝臟移植輪候名冊，惟一直苦候不到「肝源」，至去年4月離世。死者家屬質疑院方「刻意不安排手術」是擔心失敗影響聲譽，要求當局還死者公道，因而向廣州市衛健委投訴。（相關報道詳見本報2024年11月30日《港人北上輪候換肝 至死未獲分配》

廣州市衛健委今年1月24日向關慶寧發出答覆函，稱經調查了解，梁洁容2023年11月6日在中山一院診斷為肝硬化、肝腫瘤，MELD評分為19分，評估認為適宜進行肝移植手術，納入等待系統；因等候時間不確定，病情平穩，患者同月16日出院。醫院稱，2024年3月18日，梁洁容病情加重再次入院，確診肝癌，並且存在肺部感染、多器官衰竭等手術禁忌症，不具備肝移植手術條件。

廣州市衛健委提到，關於梁洁容MELD評分為不屬於優先級高的19分是否準確（MELD評分最高為41分，評分越高，移植的優先級別越高），第二次入院的病情是否達到肝移植手術條件、醫生是否存在誤診、是否因不安排移植導致死亡（梁洁容於2024年4月20日去世，終年70歲）等事項涉及醫學專業範疇，建議關慶寧循醫療事故技術鑒定途徑予以明確，並通過協商、調解或訴訟維權。

對於廣州市衛健委回覆「暫時不能證實中山一院存在刻意不安排肝移植手術的情況」，關慶寧批評廣州市衛健委只單方面向醫院查證、沒向受害人家屬求證。他重申，人為延誤治療是造成梁洁容死亡的主因，梁洁容等候幾個月時間沒能獲得安排肝移植手術，是因為中山一院在第一次入院時評估出錯，而第二次入院時又「畏難」不願及時安排手術。

關慶寧認為自始至終是中山一院前副院長何曉順「刻意不安排手術」，並稱何曉順從來沒向病人及家屬提及MELD評分的事。關慶寧引述中山大學一名陳姓高層稱，何曉順「不是沒有肝源，而是不敢做（手術）」，據稱曾有醫生因手術失敗壓力過大而自殺。

何曉順是中國知名器官移植專家，本報未能取得其對事件置評。（綜合報道）

相關字詞﹕換肝 廣州 器官移植 中山一院

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