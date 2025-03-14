央媒製「統一」圖  籲轉發支持 (01:25)

「中國台灣省」話題14日凌晨衝上微博熱搜榜首位，熱搜榜前十也包括「台灣是全體中國人的台灣」、「祖國必然統一」、「正告賴清德當局玩火者必自焚」、「如台獨突破紅線我們將採取斷然措施」等話題。

「央視新聞」帳號的圖卡是一個碩大的紅色「中國」字樣，台灣島形狀是簡體字「国」中一點，圖卡中間還有五星圖案，下方是「台灣必歸」等文句。「人民日報」帳號的圖卡則是紅底配六個金色文字「祖國必然統一」。

國台辦發言人陳斌華13日晚在聲明中表示，賴清德召開所謂「國安高層會議」並在會後講話中，再度宣揚兩岸「互不隸屬」的分裂謬論，妄稱「台灣是一個主權獨立的民主國家」，極力渲染「大陸威脅」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出所謂「因應五方面威脅」的「17項策略」。

他稱，正告賴清德當局，玩火者必自焚。「凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞『台獨』分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。」（綜合報道）