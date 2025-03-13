賴清德擬恢復軍事審判反「共諜」  毛寧：說什麼都不改統一大勢 (16:16)

毛寧表示，「首先，台灣是中國的一部分，沒有什麼『總統』。你提到的也不是一個外交問題。」毛寧續指，「可以告訴你的是，不管民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢。」

賴清德13日召開國安高層會議，並於會後發表敞廳談話。他稱，「數十年來，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心，沒有一天改變過」，不僅文攻武嚇，對台灣社會的統戰滲透也愈來愈嚴重。

針對大陸頒布《反分裂國家法》即將滿20周年，賴清德大陸「把武力併吞台灣，視為國家任務」；過去這段期間吸收台灣黑道、媒體、名嘴、政黨乃至於現役退役軍警，進行內部分化、破壞、顛覆等活動；2024年因「共諜」案起訴人數共64人，是2021年的3倍之多，其中有布建武裝力量的案例，令人匪夷所思，卻是真實存在；去年涉及「共諜」案遭起訴的現役及退役軍人分別為15人（23%）及28人（43%），合計佔「共諜」案比例高達66%。

不具名國民黨立委表示，當年民進黨大肆批評軍事審判制度，稱其黑箱作業、違反人權，推動廢除，結果現在賴清德卻要全面檢討修正、恢復軍事審判，「這不是時空錯亂，什麼才是？」更諷刺的是，賴清德自己證明，當年推動廢除軍審，根本是傷害國安。（中央社/聯合報）