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兩會 | 十四屆全國人大三次會議批准2025年中央預算 (15:55)

十四屆全國人大三次會議今（11日）下午表決通過了關於2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算的決議，批准2025年中央預算。

國務院提出的2025年中央和地方預算草案，包括：一、全國一般公共預算收入219850億元（人民幣，下同），比2024年預算執行數增長0.1%，加上調入資金及使用結轉結餘，收入總量為240405億元；支出297005億元，增長4.4%；赤字率按4%左右安排，全國財政赤字56600億元。二、全國政府性基金預算收入62499億元，增長0.7%，加上上年結轉收入、超長期特別國債收入、中央金融機構注資特別國債收入、地方政府專項債務收入，收入總量為124884億元；支出124884億元，增長23.1%。

此外，全國國有資本經營預算收入6328億元，下降6.7%，加上上年結轉收入，收入總量為6382億元；支出2823億元，下降9.8%，調入一般公共預算3559億元。四、全國社會保險基金預算收入124472億元，增長4.6%；支出113376億元，增長6.9%；本年收支結餘11096億元，年末滾存結餘154468億元。中央財政國債限額418608.35億元；地方政府一般債務限額180689.22億元，專項債務限額399185.08億元。

（綜合報道）

相關字詞﹕中央預算 表決 兩會2025

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