兩會 | 全國人大會議閉幕  李鴻忠：團結就是力量 (15:57)

大會應出席代表2929人，出席2884人，缺席45人。依照議程，大會依次表決通過《第十四屆全國人民代表大會第三次會議關於政府工作報告的決議（草案）》、全國人民代表大會關於修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的決定草案、《第十四屆全國人民代表大會第三次會議關於2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃的決議（草案）》、《第十四屆全國人民代表大會第三次會議關於2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算的決議（草案）》、《第十四屆全國人民代表大會第三次會議關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議（草案）》、《第十四屆全國人民代表大會第三次會議關於最高人民法院工作報告的決議（草案）》、《第十四屆全國人民代表大會第三次會議關於最高人民檢察院工作報告的決議（草案）》。

李鴻忠隨後發表簡短講話，表示要堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

「團結就是力量，奮鬥創造歷史，實幹成就未來。」李鴻忠號召，「讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，同心同德，求真務實，開拓進取，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！」

最後，會場全體起立唱國歌，李鴻忠宣布十四屆全國人大三次會議閉幕。會議時長約半小時。（明報記者）