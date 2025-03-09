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兩會｜國防預算1.81萬億人民幣 (14:43)

解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙，今日（9日）在十四屆全國人大三次會議中表示，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。近年為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，中國政府在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

綜合考慮國家安全和發展全局需要，2025年全國一般公共預算安排國防支出1.81萬億元人民幣（約1.96萬億港元），比去年執行數增長7.2%。增加的國防支出主要用於：一、大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，構建新型軍兵種結構佈局。二、推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設，保障軍隊建設「十四五」規劃攻堅收官。三、是加強實戰化軍事訓練，推動軍隊院校內涵式發展，建強新型軍事人才培養體系。四、持續深化國防和軍隊改革，完善軍事人力資源等領域配套政策制度，改善部隊練兵備戰和工作生活保障條件。

吳謙續稱，中國政府按照國防法、預算法等法律法規要求，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由人民代表大會審查和批准，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。中方積極參加聯合國軍費透明制度，預算規模、結構、基本用途等都公開透明。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。

天下並不太平，和平需要捍衛。中國尚未實現完全統一，也是世界上周邊安全形勢最為複雜的國家之一，中國軍隊在維護國家主權和領土完整等方面面臨嚴峻挑戰。中國有限的國防支出既是應對複雜安全挑戰的需要，也是回應國際社會期待、履行大國責任的需要，有助於中國軍隊提供更多公共安全產品，為服務構建人類命運共同體作出更多貢獻。（新華社／央視新聞）

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