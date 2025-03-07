兩會 | 重慶力爭打造智能網聯新能源汽車之都 (01:03)

重慶是全國首個「車路雲一體化」的智能網聯新能源汽車的試點城市，推動自動駕駛、自動泊車和智慧交通等應用場景。重慶政府支持長安、賽力斯等龍頭車企發揮鏈長和鏈主的作用，帶動整個的零部件企業和產業生態的持續迭代升級。

「目前我們有智能網聯新能源汽車零部件中三大系統，12大組成，56個重要部件的全覆蓋的集群式發展的聯繫。」袁家軍披露，智能網聯新能源汽車本地的配套率達到了70%，形成了整車加零部件加後市場的產業鏈生態。

目前重慶市有19家整合企業，1200家規模以上的汽車零部件企業，汽車領域的領軍電子企業是8家，高新技術企業1500家，科技型企業是1.56萬家，專精特新1014家，其中「小巨人」是80家。

重慶長安汽車股份有限公司黨委書記、董事長，阿維塔科技（重慶）有限公司董事長朱華榮表示，重慶的汽車產業，從過去非常傳統結構產業，在迅速地向高端化、智能化和電動化轉型。

以長安汽車的數據為例，去年銷售了268萬輛，其中自主品牌有222萬輛，佔到83%。

長安汽車的戰略目標是到2030年，力爭整個集團銷量達到500萬輛，特別是自主品牌要達到400萬輛以上。（明報記者）