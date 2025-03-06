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兩會 | 污水處理「源」變「匯」  排放大戶變吸收二氧化碳大戶 (20:23)

全國政協委員、中國科學院院士焦念志近日在出席兩會期間受訪，講述了污水處理與科學技術的關係。

焦念志說，污水處理和經濟的發展密切相關。處理污水有兩個問題，第一，要產生大量二氧化碳排放，第二，需要政府投入。「喝的水、生活用水、洗澡的水，甚至是綠化的水都要經過處理。」他指出，但依靠科技將「源」變「匯」，形成全球碳交易機制，可以創建新質生產力，並向全世界推廣。

《聯合國氣候變化框架公約》描述溫室氣體的「源」，就是指溫室氣體向大氣排放的過程或活動；而溫室氣體的「匯」是指溫室氣體從大氣中清除的過程、活動或機制。

焦念志表示，把源變匯，是顛覆性技術。本來污水處理廠體系是四大排放源之一。採取有效的技術措施之後，可以把源變成匯，主動的採取措施吸收大氣二氧化碳。

污水處理行業需要國家和政府投入，如果採取有效的措施，比如海洋負排放國際大科學計劃，它所產生的效益包括碳匯，可以產生經濟效益。

特別是去年第29屆聯合國氣候大會，形成一個標誌性的共識，建立在聯合國監督下的全球碳交易機制。焦念志介紹，碳交易市場是達到萬億美元的市場，但一定要依靠科技，才能保證它的公平公正，保證它的可行可靠、可期。所以標準是一個方面，如何能夠往外推廣，大家都能夠接受，更大面積的去實施更重要。

把污水處理廠這樣的排放大戶變成吸收二氧化碳的大戶，把投入大戶變成盈利大戶是顛覆性措施。焦念志強調，依靠科技採取這些措施，可以創建實實在在的新質生產力，也可以向全世界推廣，可以為構建人類命運共同體提供一個有力的抓手。（明報記者）

相關字詞﹕污染 溫室氣體 污水處理廠 專訪 焦念志 兩會2025

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