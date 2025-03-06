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2025年3月6日星期四
兩會 | 習近平今下午看望全國政協委員
(16:35)
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央視新聞今（6日）下午發布快訊，6日下午，國家主席習近平看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。
（央視新聞）
相關字詞﹕
習近平
政協委員
兩會2025
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