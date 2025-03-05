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兩會 | 起草組負責人：聚焦發展深化改革「民生為大」的報告 (15:59)

今天（5日）上午，國務院新聞辦公室舉行吹風會，請《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽等人解讀《政府工作報告》。沈丹陽表示，今年的報告特別注重高質量、抓改革、惠民生、強信心，可以說今年的報告是一個聚焦高質量發展的報告，是一個深化改革的報告，是一個「民生為大」的報告，是一個鼓舞士氣的報告。

沈丹陽就此展開四個方面的解讀。首先，今年的報告特別注重推動高質量發展。報告強調，完成好今年目標任務，必須深入貫徹習近平經濟思想，緊抓高質量發展這個首要任務，實現質的有效提升和量的合理增長。第二，今年的報告特別注重進一步全面深化改革。報告全文「改革」一詞總共出現了40多次，是今年報告特別重要的關鍵詞。

第三，今年的報告特別注重體現「民生為大」。比如，在預期目標部分提出居民收入增長和經濟增長同步，在政策取向部分提出要強化宏觀政策民生導向，在重點任務部分也提出了一系列實實在在、人民關切的「惠民生」舉措，就是要體現政府工作要始終堅持以人民為中心，及時有效回應群眾需求和關切，用心用情辦好民生實事，讓老百姓過上好日子。

第四，今年的報告特別注重提振信心。沈丹陽表示，今年中國發展面臨的形勢依然複雜嚴峻，特別是外部環境的不確定性進一步上升。我們常說，只要信心不滑坡，辦法總比困難多。報告無論是明確今年經濟社會發展總體要求和政策取向，還是提出今年政府工作任務和各項政策措施，都講求務實、積極、有力，充分彰顯了推動經濟持續回升向好的堅定決心，體現了迎難而上、奮發有為的鮮明導向。

（綜合報道）

 

相關字詞﹕政府工作報告 發展 改革 兩會2025

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