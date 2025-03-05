兩會2025 | 王滬寧代表全國政協常委會報告工作（全文） (01:05)

以下為王滬寧宣讀報告全文：

各位委員：我代表中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會，向大會報告工作，請予審議。

一、2024年主要工作

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，沉着應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化取得新的重大成就，更加堅定了全黨全國各族人民奪取新時代中國特色社會主義新勝利的決心和信心。

2024年也是人民政協成立75周年。習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上發表重要講話，高度評價人民政協的歷史貢獻，深刻闡述人民政協的鮮明中國特色和顯著政治優勢，用「十個堅持」概括習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想的主要內容，對不斷推進協商民主廣泛多層制度化發展提出明確要求，對做好當前和今後一個時期人民政協工作作出全面部署。講話高屋建瓴、精辟深邃、內涵豐富，閃耀着堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合的真理光芒，為新時代新征程人民政協事業發展指明了前進方向、提供了根本遵循。

在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，政協全國委員會及其常務委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，堅持人民政協性質定位，堅持聚焦黨和國家中心任務履職盡責，堅持人民政協為人民，堅持以改革創新精神推進履職能力建設，各項工作取得新進展。

一年來，全國政協黨組會議和主席會議、機關黨組會議和秘書長會議、各專門委員會分黨組會議和主任會議堅持和落實「第一議題」制度，傳達學習貫徹習近平總書記最新重要講話和重要指示精神221次。

舉辦各類協商議政活動85場次；開展視察考察調研活動99項，覆蓋31個省（區、市）、263個市（州、盟）、452個縣（市、區、旗）；收到提案6,019件，立案5,091件，辦覆率99.9%，向1,800多位委員寄發提案辦覆證書；收到信息來稿54,317篇，採用11,323篇，編報信息刊物1,728期，向中共中央、國務院領導同志報送信息1,016篇，各類議政建言成果收到領導同志批示819人次、地方和部門反饋報告53個；全國政協黨組成員同黨外委員談心交流324人次，870名中共黨員委員同1,257名黨外委員建立聯繫，組織黨外委員專題視察20次，各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提交提案654件、大會發言344篇；19,557人次委員開展履職「服務為民」活動6501項、聯繫界別群眾活動10,516項，服務群眾100多萬人次；全年共有委員7,748人次參加協商議政會議，1,227人次參加各類視察考察調研，2,005名委員參與提案，1,277名委員反映社情民意信息，71名委員在全體會議、常委會會議上作大會口頭發言，269人次參加全國政協對外交往活動，33名委員獲得年度優秀履職獎。

一年來，我們着重在4個方面下功夫，推動履職工作不斷深化。

一是堅持中國共產黨對人民政協的全面領導，貫徹落實習近平總書記重要指示精神和中共中央決策部署。

我們深刻認識人民政協制度和人民政協組織的鮮明政治屬性，把中國共產黨領導落實到政協工作各方面全過程。加強對習近平總書記重要講話和重要指示批示精神傳達學習、研究部署、貫徹落實，先後向中共中央報告習近平總書記2023年重要指示批示和中央政協工作會議精神貫徹落實「回頭看」情況。對習近平總書記關於政協工作的重要指示批示逐件督辦落實。嚴格執行重大事項請示報告制度。全年印發貫徹落實習近平總書記重要講話、中央重要會議和文件精神的意見和方案88件，認認真真抓好執行。

二是隆重慶祝中國人民政治協商會議成立75周年，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

我們把學習貫徹習近平總書記在慶祝大會上的重要講話精神作為重中之重，召開全國政協黨組（擴大）會議、主席會議、主席會議成員務虛會、常委會會議等進行專題學習部署。舉辦委員專題學習研討班、理論研討會等系列學習研討活動，主席會議成員22篇學習體會文章在《人民政協報》刊發。舉辦書畫展，出版《人民政協與新中國成立》等主題圖書。通過系列慶祝活動，廣大政協委員和機關幹部進一步深化了對人民政協光輝歷程、政治優勢、使命任務的理解，進一步領悟了習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想的精神實質和真理力量，進一步增強了做好人民政協工作的責任感和使命感。

三是深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神，聚焦進一步全面深化改革、推進中國式現代化重大問題建言獻策。

我們把學習貫徹中共二十屆三中全會精神作為重大政治任務，舉辦黨組理論學習中心組集體學習、學習宣講報告會等，深刻領會和把握習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，深刻領會和把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措、根本保證。落實全會關於健全協商民主機制的改革部署，修訂全國政協反映社情民意信息工作條例等基礎性工作制度。完善主席會議成員牽頭、跨專門委員會的專題研究制度，圍繞新質生產力發展、新型城鎮化建設等戰略性、全局性、前瞻性的重大問題開展專題研究42項，努力提高研究問題的深入度、服務決策的有效性。

四是積極發揮專門委員會基礎性作用，激發政協委員履職積極性主動性創造性。

我們學習貫徹習近平總書記關於政協專門委員會工作的重要論述，召開10場座談會，聽取各專門委員會意見和建議，研究加強和改進專門委員會工作。召開全國政協專門委員會工作會議，制定關於進一步發揮專門委員會基礎性作用的意見。制定修訂充分發揮委員履職作用、高質量服務委員等7個制度文件，擴大調研協商活動委員參與面，加強委員履職成果轉化運用，優化委員日常聯絡、服務管理、履職統計和反饋溝通機制，努力把人民政協建設成為委員之家、民主之家、團結之家。

一年來，全國政協常委會全面履行各項職能，主要做了以下工作。

（一）堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎。

我們把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，召開13次全國政協黨組會議、17次全國政協主席會議，舉辦4次全國政協黨組理論學習中心組集體學習、4次主席會議集體學習、4次常委會學習講座。習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談小組召開55場座談會，1,524人次委員參學。創立主席會議成員到全國政協委員所在單位學習調研制度，開展以現場學習為主的調研活動74次，全國政協委員711人次參加。把習近平總書記重要著述作為重點書目，開展委員讀書線上線下研學活動66次。

堅持政治培訓定位，舉辦2期委員專題學習研討班、9期各級政協幹部專題培訓班等，8657人次參加。組織重要協商會議、開展視察考察調研和民主監督活動時首先組織學習習近平總書記相關重要論述，以科學理論指導政協履職。

加強理論研究工作，完成85個理論研究重點課題，召開4次理論研討會，完成中國人民政協理論研究會換屆。《人民日報》、《求是》雜志和全國政協所屬新聞媒體刊登全國政協主席會議成員、各專門委員會負責同志、政協委員理論文章807篇。

（二）緊扣黨和國家中心任務履職建言，提高協商議政質量。

我們組織實施中共中央批准的年度協商計劃，舉辦專題議政性常委會會議2場、專題協商會2場、雙周協商座談會13場、遠程協商會4場、專家協商會13場、聯動協商2場、界別協商會9場、對口協商會11場、提案辦理協商會18場、重點關切問題情況通報會11場。

就構建高水平社會主義市場經濟體制、推進文化自信自強、人口高質量發展、推進高水平對外開放、金融高質量發展、夯實糧食安全根基、堅定不移落實「兩個毫不動搖」、法治化營商環境建設、實施自由貿易試驗區提升戰略、發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用、深化高校育人模式改革、生態環保產業高質量發展、人工智能多場景應用、高校畢業生就業、殘疾人關愛服務、建設生育友好型社會、完善養老服務體系等進行協商議政。

聚焦穩經濟、保民生、防風險，舉辦4場宏觀經濟形勢分析座談會。制定深入推進全國政協民主監督工作方案，圍繞持續優化民營企業發展環境等「十四五」規劃實施情況和相關領域14個重點問題開展民主監督。推薦21名委員擔任國家監委特約監察員，30名委員擔任最高人民法院特約監督員，2名委員分別擔任最高人民法院法官懲戒委員會特邀委員、最高人民檢察院檢察官懲戒委員會委員，10名委員擔任公安部黨風政風警風監督員。

（三）加強和創新經常性工作，提高履職成效。

我們堅持提案不在多而在精的原則，統籌做好重點提案和非重點提案督辦工作，完善平時提案審查工作機制，召開提案工作座談會。遴選並督辦77個重點提案選題，24名主席會議成員牽頭督辦31個重點提案選題，各專門委員會參與督辦非重點提案700件。

健全信息選題會商、編發報送等機制，注重通過政協信息轉化協商議政、談心交流、視察調研、大會發言、提案等履職成果，轉化編報信息275期。

落實意識形態工作責任制，建立全國政協宣傳報道工作協調機制，全國政協所屬新聞媒體共刊發全國政協重要履職活動報道681篇、委員履職報道4204篇。編發大會發言772篇，以會議簡報、新聞宣傳等形式轉化507篇。

圍繞改革開放偉大成就等開展史料徵集，編輯出版《澳門回歸祖國25周年親歷記》等文史資料圖書。舉辦「委員科學講堂」8場、「文史講堂」3場，開展「科普萬里行」活動27場，組織「政協委員企業進校園促就業」、「下基層惠民生」等服務為民活動。

辦理70個部門法律法規和重要文件徵求意見事項153項，徵求委員（專家）意見250人次，提出修改意見323條。

（四）發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓。

我們堅持大團結大聯合，制定全國政協辦公廳關於服務保障參加政協的民主黨派成員和無黨派人士更好發揮作用的實施意見，有關專門委員會同各民主黨派中央、全國工商聯開展聯合視察調研23次、聯辦協商活動9場。

制定做好鑄牢中華民族共同體意識工作方案，組織編寫《歷史文化中的中華民族共同體100講》，開展「委員促三交」系列活動，支持少數民族界、宗教界委員發揮作用，增進「五個認同」。加強同黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士溝通聯繫。

落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會。舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會。接待海外僑團來訪25批、522人次，赴國外走訪看望慰問僑胞，與1000余人次僑胞座談交流，凝聚僑心僑力。

（五）深化對外友好交往，服務黨和國家對外工作大局。

我們立足政協實際，統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交，服務配合中非合作論壇北京峰會等重大涉外活動。全國政協及所屬機構開展各類對外交往活動221場，來自140個國家、11個國際和地區組織的外方人士2600餘人次參與全國政協對外交流活動。

全國政協領導同志6人次作為習近平總書記特別代表或習近平主席特使率代表團赴國外出席重要活動，在國內出席外事活動187人次，出訪23人次。舉辦「進政協」相關活動7場，邀請340人次參訪全國政協。擴大同國外知名智庫、民間組織等交流，同28個國家67家機構建立聯繫。發揮全國政協中非友好小組作用，組建全國政協中國—柬埔寨友好小組。

完成中國經濟社會理事會換屆，支持舉辦「推動構建人類命運共同體，攜手建設世界現代化」中國經濟社會論壇、中非經社理事會圓桌會議、中歐圓桌會議，廣泛宣介中國式現代化生動實踐。完成中國宗教界和平委員會換屆，支持參與世界宗教界和平委員會、亞洲宗教界和平委員會有關活動。

（六）加強自身建設，提升政協工作制度化規範化程序化水平。

我們扎實開展黨紀學習教育，教育引導黨員委員和機關黨員、幹部學紀、知紀、明紀、守紀。制定全國政協黨的建設工作規劃（2024—2027年）、全國政協黨組關於健全政協全面從嚴治黨體系的實施意見。

推進作風建設常態化長效化，嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，改進會風文風，改進調研作風，着力精文簡會，糾治形式主義、為基層減負。推進制度立改廢，全年制定修訂全國政協及辦公廳工作制度61項，清理有關規範性文件84件，廢止、宣布失效30件，推動各項制度執行到位。

全國政協黨組對有關專門委員會分黨組開展專項巡視，機關黨組對8家局級單位黨組織開展巡視。加強委員監督管理，制定關於政協委員違反政協章程的處理工作規定，依照政協章程撤銷15人全國政協委員資格。加強政協委員和機關幹部「兩支隊伍」建設，提高思想認識水平和履職本領，營造風清氣正、幹事創業的良好政治生態。

全國政協主席會議成員到地方調研期間看望住當地全國政協委員335人次。壓實機關黨建主體責任，深化政治機關建設。

一年來取得的工作成績，根本在於以習近平同志為核心的中共中央堅強領導，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。這也是各方面大力支持和人民政協各參加單位、廣大政協委員共同努力的結果。對此，我代表全國政協常委會表示衷心的感謝！

同時，我們的工作還存在一些不足之處，主要是政協協商工作制度機制不夠健全，協商成果採納、落實、反饋機制不盡完善，團結聯誼平台和載體覆蓋面不足，協商式監督措施不夠到位，界別特色作用發揮不夠充分等。這些將在今後工作中認真研究改進。

二、2025年主要任務

2025年是「十四五」規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。

人民政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，切實擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任，堅持圍繞中心、服務大局，助力高質量完成「十四五」規劃目標任務、為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

——堅持中國共產黨對人民政協的全面領導。

中國共產黨的領導是人民政協事業發展進步的根本保證。我們要深刻認識中國共產黨對人民政協的領導是全面的、具體的，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致，把堅決做到「兩個維護」體現在服務中心大局的工作實效上，落實到履行政治協商、民主監督、參政議政職能全過程各方面。要堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，健全落實中國共產黨對政協工作領導的制度機制，在發展全過程人民民主中把人民政協的顯著政治優勢更加充分發揮出來，推動各黨派團體和各族各界人士進一步實現政治上團結合作、思想上共同進步、行動上步調一致。

——強化思想政治引領、廣泛凝聚共識。

越是形勢複雜、任務繁重，越需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。我們要持續深化黨的創新理論武裝，常態化開展委員讀書、理論學習和政治培訓，不斷夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎。要協助黨和政府做好宣傳政策、化解矛盾、穩定預期、提振信心的工作，引導界別群眾和有關方面全面辯證看待經濟形勢、發展大勢，唱響主旋律、傳遞正能量。要帶着責任和感情把談心交流、聯誼交友工作做深入，把委員聯繫界別群眾和履職「服務為民」活動做扎實，更好知民情、解民憂、暖民心，提高團結聯誼工作實效。要創新開展政協對外友好交往，支持委員對外積極發聲，講好中國故事、中國人民民主故事。

——緊扣推進中國式現代化議政建言。

我們要把服務中國式現代化建設作為工作主線，聚焦中共中央關心和人民群眾關切，着眼事關國民經濟和社會發展的重大戰略性問題，組織開展深入調查研究，為中共中央制定「十五五」規劃建議建真言、謀良策。要實施好中共中央批准的全國政協2025年協商計劃，加強深度協商議政，努力提出具有前瞻性、針對性、可操作性的對策建議，以高質量協商、高水平建言更好服務科學決策、有效施策。要發揮協商式監督優勢，推動中共中央重大決策部署貫徹落實。

——健全人民政協協商民主機制。

我們要貫徹落實中共二十大關於全面發展協商民主的重要部署和中共二十屆三中全會關於健全協商民主機制的改革任務，推進人民政協協商民主建設，引導政協委員自覺投身凝心聚力、決策咨詢、協商民主、國家治理第一線的具體實踐。要健全深度協商互動、意見充分表達、廣泛凝聚共識機制，修訂全國政協協商工作規則，完善協商成果採納、落實、反饋機制。要加強人民政協反映社情民意、聯繫群眾、服務人民機制建設，修訂全國政協委員視察考察工作條例，完善人民政協民主監督機制，更好發揮界別特色作用，提升專門協商機構效能。

各位委員！進一步全面深化改革任務光榮艱巨，中國式現代化前景光明美好。我們要牢記習近平總書記殷殷囑托，珍視政治身份，錘煉政治品格，提高政治能力，勤學習、善研究、勇擔當，以高質量履職展現政協委員時代風采。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，堅定必勝信心，匯聚奮進力量，推動新時代新征程人民政協工作邁上新台階，為中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量！

（中國網）